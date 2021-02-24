Скандальное назначение: Именно Витренко провалил добычу украинского газа, - политический эксперт

Владимир Кацман Фото из открытых источников

Он также является инициатором повышения тарифов ради мифического европейского рынка газа

Именно Юрий Витренко, кандидат на должность министра энергетики, провалил в "Нафтогазе" добычу украинского газа.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

"Именно Витренко провалил в "Нафтогазе" добычу украинского газа, который мы должны добывать на 7 млрд куб. больше, чем сейчас добываем. Именно он является инициатором повышения цен на тарифы ради какого-то мифического европейского рынка газа, к которому мы должны присоединиться. Но у меня вопрос: если мы к чему-то присоединяемся, оно должно приносить комфорт людям. Однако наши люди платят за это в 7 раз больше", – акцентировал Кацман.

Заслуженный журналист призвал власти прекратить эксперименты над украинским народом.

"Посмотрите, что происходит: вчера цена на газ подпрыгнула до исторического максимума. Сегодня она снова снижается. Там продолжается игра. Но играют в нее не наши люди. Мы как шарик летаем над площадкой. А они захватили себе теннисные ракетки и делят между собой дивиденды и призы. А мы все думаем, где нам приземлиться. Да хватит эксперименты ставить над нами!" - добавил Владимир Кацман.

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Напомним, 28 января Верховная Рада Украины не сумела назначить новым министром энергетики и первым вице-премьер-министром Украины Юрия Витренко. Соответствующее решение поддержали лишь 204 нардепа из 226 необходимых.

Отметим, что в декабре 2020 года Верховная Рада Украины не проголосовала за назначение Юрия Витренко на должность министра энергетики и первого вице-премьер-министра Украины. Тогда за это проголосовали 186 народных депутатов, из которых 153 голоса от фракции "Слуга народа".

Заметим, в декларации Витренко указал, что его семья владеет пятью квартирами, четыре из которых в столице, а еще одна – за рубежом. В частности, чиновник имеет в собственности 124-метровую квартиру в Киеве, которую он купил в текущем году.

Самый большой блок в декларации Витренко - это зарплата и накопления. В прошлом году в "Укрнафте" он получил гонорар в 1,4 млн грн, а за девять дней работы в Минэнергетики на должности и. о. министра чиновник заработал 15 759 гривен.