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Скандал в детском саду Мелитополя: Воспитательница ударила ребенка

Фото из открытых источников

Работница садика считает, что все сделала правильно

В детском саду Мелитополя ребенок пожаловался на насилие воспитательницы. Об этом сообщает РИА-Мелитополь.

Отмечается, что женщина ударила мальчика по губам во время прогулки.

По словам папы, он не сразу признался об этом случае. Но утром следующего дня отказывался идти в садик и во время разговора с родителями рассказал, что воспитатель его ударила.

После этого семья сразу позвонила женщине и спросила, почему она позволяет себе бить детей. Однако ответ воспитательницы шокировал.

По ее словам, ребенок сквернословил на площадке, после чего она верила его ударить по губам.

Сообщается, что работница садика считает, что все сделала правильно.

Сейчас администрация детсада извинилась перед родителями и начала служебное расследование.

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