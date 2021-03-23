Ситуация с распространением COVID-19: Минздрав заявляет, что Украину ждет очень тяжелый период

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В стране стремительно растет количество новых случаев заражения и умерших

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в Украине ухудшается, за последнюю неделю заболели на 26 тысяч граждан больше, чем за предыдущую, а жертвами болезни стали на 300 человек больше. Об этом он сказал во время ежедневного брифинга, передает ZIK.

"Ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается. Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра перевалила отметку в 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID за сутки", - отметил глава Минздрава.

Кроме того, министр сравнил недельные данные оносительно эпидемии, подчеркнув, что за прошедшую неделю "значительно возросло количество новых случаев болезни". Если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев заражения, то на прошлой неделе – 86 708, заболели почти на 26 тысяч граждан больше.

"Также увеличилось количество людей на больничных койках. По состоянию на утро понедельника в больницах было 36 600 с COVID или подозрением на него.

Выросло и число летальных случаев: за прошедшую неделю было зафиксировано 1 665 летальных случаев, что на 300 больше, чем на позапрошлой неделе", - сообщил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро 23 марта в Украине подтвердили 1 565 732 случая коронавируса COVID-19. За минувшие сутки заболели 11 476 человек, умерли - 333 лица, а смогли побороть недуг - 8044 пациента.