Ситуация с "112 Украина", NewsOne и ZIK может быть транзитирована на любой телеканал, – глава НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко

Государство должно доказать правонарушение, говорит Сергей Томиленко

Ситуация с санкциями против трех телеканалов – "112 Украина", "NewsOne" и ZIK – вызывает беспокойство, потому что она может быть транзитирована на любой телеканал.

Об этом во время включения в общий эфир трех телеканалов – ZIK, "NewsОne" и "112 Украина" – заявил председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Председатель НСЖУ, комментируя ситуацию с введением санкций и прекращением вещания трех телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, заметил, что речь идет о чрезвычайной ситуации, ведь беспрецедентно в украинской истории три украинских средства массовой информации, вещатели, которые являются зарегистрированными, которые работают в правовом поле и имеют многомиллионную аудиторию, одномоментно были лишены вещания.

"Мы видим, что одним решением и сбором подписей чиновников заблокирована деятельность трех украинских телеканалов. Я хочу обратить внимание, что украинские журналисты, украинские СМИ, когда они регистрируются, когда они начинают работать в профессии, то фактически мы все входим в законодательное украинское медийное поле, которое дает нам право на профессию, которое защищает свободу слова. В то же время которое и возлагает ответственность на журналистов и СМИ, но механизм ответственности таков, что государство должно доказать правонарушения журналистов и медийщиков. Для этого есть определенный инструмент и различные государственные службы, и медиа, регулятор, если мы говорим о враждебной подрывной деятельности, то это должны спецслужбы, правоохранительные службы инициировать какие-то производства, которые в итоге должны заходить в суд. И в суде журналисты и СМИ с задействованием своих адвокатов и так далее в публичном процессе защищают право на свободу, а государство обосновывает эти правонарушения", – сказал Сергей Томиленко.

Глава НСЖУ отметил, что в ситуации с тремя телеканалами эта процедура не соблюдена.

"Поэтому как раз нас это беспокоит, и беспокоит в будущем то, что это может быть транзитировано на любые СМИ", – резюмировал Сергей Томиленко.

Как сообщали, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет. Это означает блокирование вещания всех трех телеканалов.

Медиахолдинг считает введение санкций политической расправой над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", "NewsOne" и ZIK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.

Владелец медиахолдинга "Новини", народный депутат, член политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тарас Козак заявил, что президент Украины Владимир Зеленский лично отдал приказ СНБО закрыть телеканалы медиахолдинга "Новини": "112 Украина", "NewsOne" и ZIK, которые мешают президенту врать народу Украины.

После блокировки вещания эфиры телеканалов можно смотреть на YouTube.

Онлайн-трансляцию телеканала ZIK смотрите здесь: