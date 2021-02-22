Обеспечьте нам право на свободу вероисповедания: Религиозные общины УПЦ обратились к власти относительно незаконного захвата храмов и избиения людей

Начиная с 2014 года противоправным образом в Украине происходит захват храмов религиозных общин, которые относятся к Украинской православной церкви

Во время съезда религиозные общины Украинской православной церкви направили обращение к президенту, премьер-министру, председателю ВРУ и народным депутатам относительно вопиющих фактов нарушения свободы вероисповедания и просят власть отменить антиконституционные законы и принять новые, которые обеспечат им возможность посещать храмы, которые они захотят.

Об этом в совместном эфире трех телеканалов – ZIK, NewsОne и "112 Украина" – заявил председатель юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"Начиная с 2014 года противоправным образом и незаконно происходит захват храмов религиозных общин, принадлежащих к Украинской православной церкви. Эти действия также были подкреплены определенными законодательными инициативами в 2018 году, что позволило не только незаконным образом, а даже без уведомления и ведома самой религиозной общины проводить ее перерегистрацию и захватывать ее имущество. К примеру, последнее такое событие годичной давности, когда священник из Кировоградской области, придя в налоговую подавать отчетность, узнал, что он уже не является руководителем религиозной общины и что община каким-то образом изменила свою подчиненность и перешла в ПЦУ. Сам священник, верующие люди ничего об этом не знали. В связи с тем такие действия являются уже системными на территории Украины, нами зафиксировано около 500 подобных случаев, связанных с захватами, незаконной перерегистрацией и другими незаконными действиями по отношению к религиозным общинам Украинской православной церкви", – рассказал протоиерей Александр Бахов.

Поэтому, продолжил он, на сегодняшнем съезде приходов УПЦ был принят ряд обращений к президенту Украины, председателю ВРУ, премьер-министру, а также народным депутатам относительно незаконных вопиющих случаев нарушения прав верующих Украинской православной церкви.

"В соответствии с каждым субъектом обращения изложена просительная часть, связанная с их компетенцией. Основная цель была направлена на то, чтобы обеспечили защиту права на свободу вероисповедания", – подчеркнул Александр Бахов.

При этом он уточнил, что люди хотят молиться в той церкви, в которой они родились, где они крестились, в которой они венчались, и они не желают менять свою подчиненность.

"Они не хотят куда-то переходить. Основное отличие этих событий, которые происходят, заключается также в том, что есть действительно переходы, когда религиозная община принимает решение и меняет свою подчиненность, и таких случаев у нас зафиксировано около сотни, а есть и действительно случаи, когда без ведома религиозной общины противоправным образом, в нарушение закона происходит незаконная тайная перерегистрация, захват храмов, избиение людей, срезание замков. И мы против этого как раз выступали, и мы это излагаем в настоящее время в своих обращениях", - отметил Александр Бахов.

"Кроме этого просим власть - президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады, народных депутатов - в пределах своей компетенции отменить эти законы, которые на сегодняшний день не отвечают Конституции Украины, инициировать их новые законы, которые могли бы восстановить права верующих Украинской Православной церкви, а также предоставить возможность спокойно, свободно посещать храм, и принадлежать к той церкви, к которой хотят верующие Украинской Православной церкви, и не заставлять их против их воли менять свою подчиненность", - резюмировал он.

Стоит заметить, что сегодня на съезде УПЦ присутствовали верующие из 14 областей Украины. Речь о более 300 человек.

Напомним, ранее в Киеве под стенами Офиса Генерального прокурора состоялась акция протеста. Митингующие вышли под ГПУ с лозунгами "Независимой стране – независимую церковь". Они считают, что права верующих в Украине категорически нарушаются, ведь за людей выбирают, в какую церковь им ходить.

Как сообщали, 2 февраля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении персональных санкций против депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. В частности, речь идет и об аннулировании лицензий на вещание принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции в течение пяти лет.

Телеканалы, в свою очередь, расценивают введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Отметим, что онлайн-трансляцию "112 Украина", NewsOne и ZIK после блокировки можно смотреть ЗДЕСЬ.