В Украине сироты старше 23 лет смогут получать жилье вне очереди

"Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации", - говорится в законе.

Как отмечается, получить жилье или компенсацию они могут при условии, если состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23 лет.

Также закон предусматривает, что сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления жилого помещения для постоянного проживания.

Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в Донецкой и Луганской областях, а также временно оккупированной Автономной республике Крым.