В Украине сироты старше 23 лет смогут получать жилье вне очереди
Получить жилье или компенсацию они могут при условии, если состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
В Украине дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе по достижении ими 23 лет, смогут получить жилье из жилищного фонда вне очереди. Соответствующий закон сегодня ввели в действие, он опубликован в издании "Голос Украины".
"Лица из числа детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, после достижения 23 лет не теряют право на внеочередное получение жилого помещения или, по их желанию, - денежной компенсации", - говорится в законе.
Как отмечается, получить жилье или компенсацию они могут при условии, если состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на момент достижения 23 лет.
Также закон предусматривает, что сирот должны обеспечить социальным или арендованным жильем до предоставления жилого помещения для постоянного проживания.
Он также регулирует и постановку на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, и лиц из их числа, местом происхождения которых является населенные пункты временно неподконтрольных украинскому правительству территорий в Донецкой и Луганской областях, а также временно оккупированной Автономной республике Крым.
Напомним, ранее президент Украины подписал закон, который позволяет детям-сиротам и детям, лишенных родительской опеки, которым установлена инвалидность, по их выбору продолжить проживать в приемной семье или детском доме семейного типа до достижения ими 23-летнего возраста.