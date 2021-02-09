Sinovac может отложить поставки своей вакцины в Украину, - Reuters

Вакцина от компании Sinovac Biotech Deposit Photos

Это может быть связано с задержками со стороны регулирующих органов

Китайская компания Sinovac может задержать поставки вакцины от коронавируса в Украину. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо компании "Лекхим".

Как отмечается, "Лекхим" в письме к украинскому правительству предупредила, что план Украины по применению вакцины Sinovac с марта может быть отложен. Причиной этого являются задержки со стороны регулирующих органов.

В связи с этим в письме от 3 февраля импортер просил Кабинет министров Украины разрешить перенести поставки на апрель в связи с решением Китая и принятием ВРУ специального закона о регистрации вакцин.

"Последствиями этих событий стали задержка согласования графика поставок между ОАО "Лекхим" и Sinovac Biotech и перенесение сроков доставки вакцины в Украину", — указано в письме.

Также украинская компания "Лекхим" попросила правительство изменить способ определения эффективности вакцины. По контракту, препарат должен иметь эффективность не менее 70%, однако источник издания в украинском Минздраве не исключил, что могут возникнуть определенные несоответствия.

В Reuters добавили, что компания Sinovac, МИД Китая и пресс-служба МОЗ Украины не ответили на запросы о комментарии. Однако, в "Медицинских закупках Украины" подтвердили, что получили обращение от "Лекхим".

Напомним, в конце прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Украина подписала контракт с китайским производителем вакцин Sinovac Biotech.

Тогда же министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что первая партия вакцины от Sinovac Biotech составит 700 тысяч доз и будет поставлена в Украину в течение 30 дней после ее официальной регистрации. Ее получат бесплатно врачи и люди в группе риска.