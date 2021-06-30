Синоптики рассказали, какой погоды ждать в июле

Июль Pixabay

Средняя температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25°

Погода в июле будет жаркой, со средней температурой 20-25°, осадки ожидаются в пределах нормы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"Средняя месячная температура предполагается 20-25°, в Карпатах 16-18°, что близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-155 мм, что в пределах климатической нормы", - отметили там.

Синоптики напомнили, что обычно в июле средняя месячная температура воздуха составляет 19-24.8°, в Карпатах 13-18° тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 1-9° тепла, на побережье морей 10-12°, на высокогорье Карпат до 1° мороза, абсолютный максимум – 34-39° тепла, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41°, в горных районах 26-33°.

Среднее месячное количество осадков в западных, северных и Винницкой областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны 37-75 мм (на юго-востоке местами 23-36 мм).

Напомним, в украинском гидрометеорологическом центре спрогнозировали погоду на первый месяц лета 2021 года. Синоптики ожидали, что осадки и температура будут в пределах климатической нормы.