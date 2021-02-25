Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в марте

Синоптики дали прогноз на март Фото из открытых источников

Месячное количество осадков составит 26-50 мм

В этом году погода в марте будет на уровне, близком к средним многолетним значениям. Таким же ожидается и месячное количество осадков. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

По предварительным данным, среднемесячная температура воздуха в марте колеблется от -3 до +2 градусов. На Закарпатье и крайнем юге Украины ожидается местами +3...+6 градусов.

Кроме того, в марте синоптики прогнозируют месячное количество осадков на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.

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При этом абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет -22...-37 градусов, а на юге Украины -11...-27 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха определены на уровне +16...+29 градусов.

Напомним, недавно синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в Международный женский день - 8 марта. По предварительным данным, в этот день будет прохладно, однако без осадков. Подробнее узнать о погоде в этот день для разных регионов Украины можно по ссылке.