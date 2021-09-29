Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в октябре

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Средняя месячная температура предполагается на уровне +7...+12°C

По данным синоптиков, октябрь в Украине в этом году будет почти в пределах климатической нормы. Об этом сообщает Укгидрометцентр.

Отмечается, что средняя месячная температура составит +6...+13°С, в Карпатах местами +4...+5°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха +4...+16°С, в северных, центральных, восточных областях и в Карпатах местами +17...+23°С, на юге Крыма 0...-3°С.

Абсолютный максимум температуры воздуха +26...+34°С, в Крыму до +35°С, на высокогорье Карпат +20...+21°С.

Кроме этого, среднее месячное количество осадков составляет 29-54 мм, местами во Львовской, Ивано-Франковской областях и горах Крыма 64-84 мм, в большинстве районов Закарпатья 86-106 мм, на высокогорье Карпат 120-129 мм.

В частности средняя месячная температура предполагается +7...+12°С, в Карпатах +6...+7°С, что близко к климатической норме.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

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Напомним, сегодня, 29 сентября, в Украине местами потеплеет до +19 градусов. Осадков не прогнозируют. В течение дня по всей стране будет облачно с прояснениями.

Так, на юге страны ночью +6...+11 градусов, днем +14...+17 градусов. На севере, востоке, западе и в центре страны днем ожидается +12...+15, ночью +4...+7. На Закарпатье днем +17...+19, ночью +10...+12°C.