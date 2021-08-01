Синоптики рассказали, какой будет погода в августе

Август. Фото из открытых источников.

По их информации температура ожидается выше климатической нормы

В Украине в августе средняя месячная температура составит +20...+25 °С, в Карпатах воздух прогреется до +16...+18 °С, что на 1-1,5 градуса выше климатической нормы. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в августе ожидается 31-80 мм осадков, на Прикарпатье местами 95-99 мм, что в пределах климатической нормы.

Отмечается, что среднее количество осадков в августе составляет 30-69 мм, в Херсонской области и западных районах Крыма местами 24-28 мм, на Прикарпатье, Закарпатье и горах Крыма – 70-97 мм, в горных районах Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей местами 104-120 мм.

Также в Укргидрометцентре рассказали, что согласно многолетним исследованиям минимальная температура воздуха в августе составила 0...+7 °С, на юге местами +8...+13 °С, в Карпатах, северных, Волынской, Харьковской, Луганской и Запорожской областях местами до -2 °С.

В то же время абсолютный максимум температуры воздуха в последний месяц лета зафиксировали на уровне +35...+39 °С, в южных, восточных, большинстве центральных, Тернопольской и Черниговской областях местами до +40...+42 °С, в горных районах – до +30...+35 °С, на высокогорье Карпат – до +26...+ 28 °С.

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Ранее синоптики заявляли, что погода в июле будет жаркой, со средней температурой 20-25°, осадки ожидаются в пределах нормы.