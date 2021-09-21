Синоптики прогнозируют повышение температуры: Когда в Украину придет потепление

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В ближайшие выходные ожидается теплая погода без осадков

В Украине в течение недели продержится холодная погода с дождями однако, уже на выходных потеплеет, а осадки постепенно прекратятся. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"Повышение температуры ожидаем уже в конце недели, на выходных погода уже начнет улучшаться, и дневные максимумы, особенно на юге, начнут доходить до 15 градусов тепла. Несколько прохладнее будет в западных районах", - отметила она.

По ее словам, начиная с субботы будет меньше облаков, а осадки будут уменьшаться.

Как известно, в пятницу, 25 сентября, через территорию Украины будет проходить атмосферный фронт, когда ожидаются более интенсивные дожди, чем в течение недели.

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Напомним, что ранее синоптики прогнозировали значительное похолодание. Ночные заморозки 22 и 23 сентября ожидаются в отдельных регионах страны.

Также в Западной Украине 21 сентября из-за возможных осадков ожидается подъем уровня воды в реках. На реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 м в створе поста Речица Волынской области возможно поднятие воды с частичным затоплением пастбищ (І уровень опасности - желтый). А на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) – на 0,2-0,7 м.