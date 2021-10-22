Синоптики прогнозируют на новогодние праздники морозы до -15° без снега

Все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега

"Температурный режим будет очень позитивный, высокий до Нового года. И все осадки, которые будут проходить, будут в виде дождя и мокрого снега. И получается, что снежный покров не успеет лечь. Но первые дни января будут с большим похолоданием", - рассказала она.

По ее словам, будут холодные дни в новогодний период, а потом температура немного поднимется. Следующее значительное снижение температуры следует ожидать в феврале.

"Очень холодные дни - это когда -10°С - мы должны увидеть в начале декабря. Также резкое снижение температуры, морозные дни мы увидим ближе к Новому году. На переходе от декабря к январю, в праздничные дни, с переменным успехом, то мороз, то тепло будет. Самые холодные дни, а это до -15°С, выпадают на начало января, то есть праздники новогодние будут сопровождаться морозными днями", - отметила Мартазинова.

В общем, зима будет протяженная, а температуры неустойчивые.

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Напомним, в Украине сегодня, 22 октября, будет преобладать теплая погода. Однако, дожди прогнозируются только в Закарпатской области. Температура воздуха будет колебаться в пределах +16...+18 градусов.