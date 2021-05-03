Синоптики предупреждают украинцев о ночных заморозках

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Объявлен І уровень опасности

По прогнозам синоптиков, в Украину надвигается похолодание, а 4 и 5 мая в разных регионах ожидаются заморозки. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Ночью 4 и 5 мая в северных, центральных, 4 мая и в западных, 5 мая также в восточных, Запорожской и Херсонской областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, 4 мая в большинстве районов Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Житомирской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Луганской, Донецкой, Одесской, Николаевской областей будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре рассказали, на какую погоду следует ожидать украинцам в мае.