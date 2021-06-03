Синоптики предупреждают о сильном ветре в Киеве. Он удержится до конца суток
ГСЧС объявила и желтый уровень опасности
На Киев и Киевскую область в ближайшее время налетит мощный ветер и продержится до конца суток. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины со ссылкой на синоптиков.
"По данным Укргидрометцентра, в ближайший час в Киеве и Киевской области с удержанием до конца суток 3 июня будут наблюдаться порывы ветра 15-18 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это І уровень опасности, желтый.
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Напомним, за последние несколько дней в ГСЧС неоднократно предупреждали об ухудшении погоды. В большинстве регионов страны прогнозировалось значительное ухудшение погодных условий - ветер, сильный дождь, град.