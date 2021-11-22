В Украину уже завтра придет похолодание с мокрым снегом и гололедом

КГГА

Резкое похолодание придет из-за поступления холодных воздушных масс с севера Скандинавии

Во многих областях Украины во вторник, 23 ноября, прогнозируют мокрый снег и похолодание. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупредили о резком похолодании из-за поступления холодных воздушных масс с севера Скандинавии.

По данным УГМЦ, осадков не будет только на северо-востоке, в других регионах местами ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах, кроме юга, будет гололедица.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.

Подчеркивается, что температура ночью снизится до 0...-5 °С, днем будет от -1° до +4 °С, на Закарпатье +3...+8 °С, в южной части — ночью +1...+ 6 °С, днем воздух прогреется до + 9 °C.

В частности в Киеве и в Киевской области на завтра также прогнозируют мокрый снег — местами сегодня ночью и повсеместно завтра на вечер.

На дорогах вероятна гололедица, ночью в столице будет 0...-2 °С, днем +1...+3 °С.

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет погода на этой неделе с 22 по 26 ноября. Украинцев предупреждают о похолодании, а в ряде областей страны возможен мокрый снег.