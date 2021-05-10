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Синоптики предупредили о снеголавинной опасности в Карпатах: Ожидается оттепель

Схождение лавины в Карпатах Фото из открытых источников

Опасность ожидается на высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области

В Карпатах в ближайшие дни ожидается повышение температуры воздуха, что повлечет оттепель. Синоптики предупреждают об угрозе схода снежных лавин. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По информации Укргидрометцентра, 10-11 мая, в связи с оттепелью, в высокогорье восточной части Закарпатской области и Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - отметили в ведомстве.

Кроме того, сегодня, 10 мая, в южных, восточных, большинстве центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Напомним, по данным синоптиков, в Украине 10 мая на большей части территории прогнозируется переменно облачная погода, без осадков. Исключение составят лишь восточные регионы страны. Там ожидаются дожди, местами с грозами.

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