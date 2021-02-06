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Синоптики объявили штормовое предупреждение на 7-8 февраля

Фото из открытых источников

В эти дни ожидается до 40 см снега

Украинский гидрометцентр из-за ухудшения погодных условий объявил штормовое предупреждение на 7-8 февраля. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

Как отмечается, 7 февраля в Львовской, Ивано-Франковской областях ожидается значительный снег, на Закарпатье с дождем. Гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности).

Кроме того, 8 февраля в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях — 30-40 см.

В Карпатах и в южных, Кировоградской, Днепропетровской областях ожидается снег с дождем, налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности).

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Ранее сообщалось, что вторая неделя февраля будет действительно лютой. В ближайшие дни в Украине ожидается ухудшение погодных условий и похолодание до -20 градусов.

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