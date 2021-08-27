Синоптики объявили штормовое предупреждение: Часть Украины укроет туман

Фото из открытых источников

Непогоды следует ждать уже в субботу

[media type=" picture "position= "1"] Из-за опасных метеорологических явлений в виде сильных дождей и тумана в Украине объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает Укргидрометцентр на официальной странице в Facebook.

"28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях значительный дождь", - говорится в публикации.

Кроме этого, ночью и утром на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности).

Facebook-страница Укргидрометцентра

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Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют, что в последние выходные лета, 28-29 августа, в Украине похолодает и будут идти дожди. Такая погода ожидаются в 10 областях. В Винницкой области будет еще и гроза.