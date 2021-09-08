Синоптики объяснили, что такое "бабье лето" и когда оно придет в Украину

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В Украину бабье лето придет с 8-9 сентября

В Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, что бабье лето – период теплой и сухой погоды осенью, который связан с устойчивым антициклоном. Об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в Facebook.

"Бабье лето может наступить как в сентябре, так и в октябре или даже ноябре, причем оно часто возникает несколько раз в течение осени", – говорится в сообщении.

Первое или молодое бабье лето появляется лишь после наступления осенних заморозков, а последнее может возникнуть в ноябре, перед наступлением морозов.

Явление бабьего лета известно во многих странах с умеренным климатом. В Германии, Австрии, Швейцарии теплый период осенью называется "Altweibersommer" (дословно переводится как "лето старых женщин"). В славянских странах, например, Чехии, Польше, Словакии, Словении, этот период даже в произношении звучит похоже: на чешском языке – babí léto, на польском – babie lato, на словацком – babie leto. В Болгарии и Сербии оно известно как цыганское лето или лето бедняка.

В Швеции есть "бритсоммар", в Финляндии этот период называется "intiaanikesä". В Ирландии "бабье лето" называют "fómhar beag na ngéanna" (дословно переводится как маленькая осень гусей).

В умеренных широтах южноамериканского континента, куда относятся южная часть Бразилии, Аргентина, Чили и Уругвай – бабье лето известное как "веранико", "веранито" или "веранилло" и означает маленькое лето. Обычно наблюдается в начале осени, то есть в конце апреля – в середине мая (в Южном полушарии планеты сезонность противоположна той, которая в северном полушарии).

В некоторых странах Южной Европы (Португалия, Испания, Италия, Франция и Мальта), бабье лето ассоциируется с именинами или днями святых. В Турции бабье лето называют "pastirma yazı", что значит лето пастрами (мясной деликатес из говядины) и наблюдают в ноябре, ведь именно этот месяц издавна считался лучшим временем для приготовления этого продукта.

"В этом году в Украине мы будем наблюдать бабье лето с 8-9 сентября. Ведь начало сентября было холодным и с ночными заморозками в большинстве областей страны. Однако уже в эти дни в Украине значительно теплеет, и мощный антициклон Hermelinde подарит всем нам солнечную и спокойную погоду. Поэтому готовимся встречать бабье лето и наслаждаемся приятным осенним теплом!" – сообщили в Укргидрометцентре.

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Ранее сообщалось, что в этом году среднемесячная температура воздуха в сентябре будет колебаться в пределах 14-18°, в Карпатах 11-12°, что близко к климатической норме.