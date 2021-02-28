Синоптики дали прогноз на первый день весны: Какой погоды ждать в Украине

Фото из открытых источников

Ни в одном из регионов не прогнозируются осадки

В Украине завтра, 1 марта, ожидается переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от +3 до +9 градусов, на севере, юге и в центре страны - от +2 до +5, на востоке - от +2 до +4.

В Киеве будет также переменно облачно и без осадков, температура воздуха днем от +2 до +4 градусов.

Укргідрометцентр

Новости по теме: Женский день: Как будут отдыхать украинцы 8 марта и чего ожидать от погоды

Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно нему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до +2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.