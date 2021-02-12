Синоптик рассказала, когда в Украине утихнет снег и отступят морозы

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Теплее станет лишь 21-22 февраля

В Украину идет холодная воздушная масса, которая отступит только 21-22 февраля, к тому времени в стране прогнозируют значительные морозы, при этом осадки маловероятны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое будет усиливаться на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля", - отметила она.

По словам Диденко, 13-14 февраля непогода утихнет – снегопадов и ледяных дождей не будет предусматриваться. Это объясняется приходом в Украину антициклона Helida, который, собственно, и вытолкает циклоны с территории страны.

"Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем -5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла", - дополнила специалист.

При этом синоптик добавила, что, несмотря на отсутствие осадков, в Украину придут сильные ветры со штормовыми порывами. А на дорогах все еще будет гололедица.

Кроме этого, в выходные в Киеве тоже будет морозно.

"В Киеве на выходных - также холодно, ночью -12-14, днем -7-10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, однако без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно", - пояснила Диденко.

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Ранее сообщалось, что в Украину идут сильные морозы. Местами столбик термометра будет достигать 30 градусов с отметкой "минус".