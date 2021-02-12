Синоптик рассказала, когда в Украине утихнет снег и отступят морозы
Теплее станет лишь 21-22 февраля
В Украину идет холодная воздушная масса, которая отступит только 21-22 февраля, к тому времени в стране прогнозируют значительные морозы, при этом осадки маловероятны. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"По предварительным прогнозам, похолодание, которое уже в ближайшие сутки зайдет практически на всю территорию Украины и которое будет усиливаться на следующей неделе, продержится до 20-21 февраля", - отметила она.
По словам Диденко, 13-14 февраля непогода утихнет – снегопадов и ледяных дождей не будет предусматриваться. Это объясняется приходом в Украину антициклона Helida, который, собственно, и вытолкает циклоны с территории страны.
"Температура воздуха ночью ожидается -10-16 градусов, днем -5-11 градусов. В Крыму и на Закарпатье только днем от 2 мороза до 2 тепла", - дополнила специалист.
При этом синоптик добавила, что, несмотря на отсутствие осадков, в Украину придут сильные ветры со штормовыми порывами. А на дорогах все еще будет гололедица.
Кроме этого, в выходные в Киеве тоже будет морозно.
"В Киеве на выходных - также холодно, ночью -12-14, днем -7-10 градусов. На дорогах и тротуарах скользко. Местами возможен небольшой снег, однако без серьезных осадков, завершающий циклон Volker ушел окончательно", - пояснила Диденко.
Ранее сообщалось, что в Украину идут сильные морозы. Местами столбик термометра будет достигать 30 градусов с отметкой "минус".