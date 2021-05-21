Сильный ветер: В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Непогода ожидается в западных регионах страны

Завтра, 22 мая, в Украине будет бушевать сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные синоптиков.

"По данным Укргидрометцентра, днем 22 мая в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что 22-23 мая в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, сегодня в Украине будет преобладать переменно облачная погода, однако без осадков. Исключение составит лишь Одесская область - здесь ожидаются дожди, местами с грозами.