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Сильный ветер: В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Фото из открытых источников

Непогода ожидается в западных регионах страны

Завтра, 22 мая, в Украине будет бушевать сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные синоптиков. 

"По данным Укргидрометцентра, днем 22 мая в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - отмечается в сообщении. 

При этом добавляется, что 22-23 мая в Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Запорожской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 

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Напомним, сегодня в Украине будет преобладать переменно облачная погода, однако без осадков. Исключение составит лишь Одесская область - здесь ожидаются дожди, местами с грозами.

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