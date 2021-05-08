Сильный ветер и заморозки: Спасатели предупредили о непогоде в Украине

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Ночью на выходных местами столбик термометра опустится до -4 градусов

В Украине в течение следующих трех дней ожидаются заморозки до -4 градусов и сильные порывы ветра. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По данным Укргидрометцентра, 8 мая утром и днем в Украине порывы северо-западного ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ночь с 9 на 10 мая будет морозной в западных, северных и центральных регионах. Также ночью 10 мая ожидаются на поверхности почвы заморозки 0-4° и в восточных и южных областях.

При этом спасатели предупреждают о порывах ветра 15-18 м/с (И уровень опасности, желтый) 8 мая в Киеве и области.

Кроме этого, на Киевщине прогнозируются на поверхности почвы заморозки от 0 до -4°.

Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.