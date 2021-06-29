Сильный дождь и крупный град: Запорожье накрыла непогода

Фото из открытых источников

За короткое время шквальный ветер успел сломать ветки на деревьях

В Запорожье во вторник, 29 июня бушевала непогода. Часть районов города накрыло ливнем и градом размером с вишню. Об этом сообщают в местных СМИ и жители города в социальных сетях.

По словам очевидцев, дождь то усиливался, то ослабевал. На территории Вознесеновского района областного центра с неба внезапно посыпался крупный град.

Как говорят жители города, градины, диаметр которых достигал трех сантиметров, стучали по крышам, асфальту, машинам и другим поверхностям не менее пяти минут.

За это время шквальный ветер успел сломать ветки на деревьях.

Местные жители успели заснять непогоду на видео.

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Как сообщалось ранее, в Украине сегодня, 29 июня, будет наблюдаться ухудшение погодных условий почти на всей территории страны, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение.

Напомним, ранее Херсон накрыло обильными осадками, молнией и градом. Улицы города быстро превратились в бурные реки, некоторые районы затопило. Ливень был непродолжительным, но успел затопить улицы в восточной части города.

Также в четверг, 24 июня, над Варшавой пронесся ураган, сопровождавшийся порывами ветра, градом и сильными осадками. Были затоплены улицы, а на главных дорогах образовались пробки. За несколько часов в городе выпала полумесячная норма осадков.