Швейцария передала Украине 1,5 млн экспресс-тестов на COVID-19

Тесты будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе

Швейцария передала Украине 1,5 млн тестов на антиген в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Украине .

"Председатель Национального совета Швейцарии Андреас Эби во время визита на КПВВ "Станица Луганская" передал 1,5 млн антиген-тестов на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, тесты будут использовать на контрольных пунктах въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.

Кроме того, Швейцария выделила на гуманитарную помощь 6,7 млн швейцарских франков (196 млн гривен, - ред.).

"Этой гуманитарной помощью на сумму 6,7 млн Швейцария поддерживает способность Украины обеспечивать тестами гражданское население, которое переходит линию разграничения", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Польша предоставила Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19, в частности 650 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Препарат уже развезен в регионы.