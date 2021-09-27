Шуфрич: Очень переживаю за имидж Украины и надеюсь, право журналистов на подачу информации не будет подавляться властью

Народный депутат Украины Нестор Шуфрич "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Нардеп прокомментировал, почему решил откликнуться на обращение журналистов "Першого Незалежного" о защите

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", совладелец телеканала "Перший Незалежний" Нестор Шуфрич заявил, что переживает за имидж Украины и надеется, что право журналистов на подачу информации не будет подавляться властью.

Так, нардеп прокомментировал, почему решил откликнуться на обращение журналистов "Першого Незалежного" о защите.

"Почему я принял такое решение? Я откликнулся на ваше обращение, спасибо, это для меня очень ответственно. С другой стороны, это для меня и очень почетно. Действительно, то, что вы делаете, это великолепная работа, ведь сегодня говорить правду очень непросто, опасно, и то, что вы на протяжении этих почти шести месяцев, даже больше, демонстрируете желание не сдаваться, меня действительно покорило и, скажу откровенно, воодушевило", - отметил нардеп.

Также Шуфрич отметил, что он изучил конфликт Нацсовета по вопросам ТВ с телеканалом и заявил, что готов к диалогу с главой совета Ольгой Герасимюк.

"Обращаюсь на украинском языке: госпожа Ольга, я в Вашем распоряжении, я готов ответить на все вопросы, и Вам не придется опрашивать сто журналистов. Можете спросить меня одного и я с радостью отвечу на все Ваши вопросы", - подчеркнул Шуфрич, отметив, что в команде с журналистами, сможет добиться справедливости.

"Это не нормально, когда зампредседателя СБУ своим письмом решает, подавать ваш сигнал на спутник или нет. Я этим вопросом разбирался, и скажу честно, при том, что даже мои политические оппоненты, они не приняли таких действ в отношении "Першого Незалежного", по-разному относились к решениям РНБО, хотя все понимали сомнительность их с точки зрения соответствия Конституции и законам Украины в отношении "112 Україна", ZIK и NewsOne, но в отношении "Першого Незалежного", возмущение было крайним", - добавляет нардеп.

По его словам, тот факт, что руководство СБУ присутствовало на совещании с лидерами фракции, говорит о том, что, безусловно, есть понимание, что таким способом бороться со свободой слова нельзя.

"И понимают не только они. Госпожа Рибейро, уполномоченная ОБСЕ по свободе СМИ, уже дважды поднимала вопрос закрытия каналов, а в последнем своем обращении к украинским властям уже подняла вопрос и по Шарий.net, и по Страна.ua, которые также были закрыты, используя механизм санкций. Первый раз отреагировали мгновенно, четвертого февраля, если я не ошибаюсь, был вызван, вызван в ОБСЕ посол Украины при этой организации. Также мы видим, уже дважды отреагировал Офис по правам человека ООН", - отмечает Шуфрич.

Также нардеп добавил, что на сегодняшний день есть уже две реакции Freedom House за последний месяц, в которых отмечена незаконность в нарушение действующих норм Конституции и законов Украины отключение от возможности работать и подавать сигнал трех каналов, а также дана оценка и в отношении Шарий net, и по Страна ua.

"Сегодня я очень переживаю за имидж нашей страны и надеюсь, что наша с вами общая позиция, наша демонстрация готовности отстаивать права наших граждан получить информацию, а ваше право ее подавать, увенчается успехом и мы сможем убедить власть. Если есть нарушения, если они их видят и их предполагают, то пусть они привлекают к ответственности в установленный порядок. И я еще раз говорю, мы ни в коем случае не хотим прикрываться правами журналистов и принципом свободы слова от незаконных действий", - подытожил Шуфрич.

Телеканал "Перший Незалежний" был создан коллективом незаконно закрытых телеканалов" 112 Украина ", NewsОne и ZIK с целью осуществления профессиональной журналистской деятельности, освещения объективных общественно-политических событий в стране, борьбы с цензурой и попытками закрыть рот тем, кто говорит правду. Напомню, что "Перший Незалежний" был отключен без суда – обычным письмом заместителя председателя СБУ. После прекращения эфирного вещания "Перший Незалежний" сохранил свое вещание в YouTube, однако Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания продолжает назначение проверок относительно структуры собственности. Надеемся, поддержка и участие Нестора Ивановича как председателя Комитета по вопросам свободы слова в работе "Першого Незалежного" сделают невозможным незаконное давление на телеканал.

Напомним, коллектив телеканала "Перший Незалежний" передал главе комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова Нестору Шуфричу письмо, в котором журналисты обратились к депутату с просьбой взять под защиту телеканал и дать возможность выполнять свою работу.