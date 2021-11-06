Шуфрич: Новая власть пытается переписать историю и обижает ветеранов

Народный депутат Украины (фракция «Оппозиционной платформы - За жизнь») Нестор Шуфрич

Обидно, что нынешняя власть пошла по стопам предыдущего президента и всеми силами пытается переписать историю, очерняя память ветеранов. Об этом в эфире телеканала "UkrLive" сообщил народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич.

По его словам, в памяти всегда должны оставаться две даты: трагическая - 22 июня и 9 мая 1945 года, то есть, День Победы над фашистскими захватчиками. Депутат подчеркнул, что великая победа в Великой Отечественной войне является одной для всех, поэтому стоит чтить этот праздник.

"Новая власть, фактически, поощряет переписывание истории. Вторая мировая война - это очень дискуссионный вопрос именно для украинцев, когда пришла война в наши дома? Если мы говорим про 1939 год и наши западные границы, Львовской области, Бреста, Беларуси. Но что тогда с Ужгородом, в который война пришла в 1938 году? Поэтому я бы просил не обижать наших ветеранов. Есть две великие даты: одна трагическая - 22 июня, и 9 мая 1945 года - это дата нашей победы. И мы не позволим переписывать отношение к этой победе, победе в Великой Отечественной войне", - сказал Шуфрич.

Депутат добавил, что благодарен ветеранам за то, что они все еще имеют силы и энергию говорить о том, как они одержали победу над фашистской чумой. Он подчеркнул, что государство просто не имеет права забывать их великий подвиг.