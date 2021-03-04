Штрафы за нарушение пожарной безопасности увеличились до почти 6 тысяч гривен

Граждан и работников будут штрафовать от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, а на должностных лиц - от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн

В Украине штрафы за нарушения пожарной безопасности выросли до почти 6 тысяч гривен. Соответствующий документ был опубликован в издании "Голос Украины" , передает " РБК-Украина ".

Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования.

Размеры штрафов

За нарушение требований по технической эксплуатации электрических станций и сетей, энергооборудования субъектов электроэнергетики, субъектов в сфере теплоснабжения и потребителей электрической энергии будут наказывать предупреждением или штрафом для граждан и работников от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. гривен. Для должностных лиц сумма составит от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

К слову, ранее за такие нарушения штрафовали от 17 до 170 грн.

Размер штрафа за нарушение установленных на железнодорожном, морском и речном транспорте правил пожарной безопасности для граждан составит от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн, а для должностных лиц - от 3,4 тыс. до 5,1 тыс. грн.

За такое нарушение на воздушном транспорте грозит штраф от 2550 до 4250 грн для граждан и от 4250 до 5950 грн - для должностных лиц.

Кроме того, нарушение требований пожарной безопасности, а также использование пожарной техники и средств пожаротушения не по назначению будут наказывать штрафом для граждан от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн.

Также будут наказывать за начало работы вновь созданных предприятий или использование бизнесом объектов недвижимости без зарегистрированной декларации соответствия материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства в сфере пожарной безопасности, для которых такая декларация является обязательной. За это грозит штраф для граждан-предпринимателей и должностных лиц - от 1,7 тыс. до 5,1 тыс. грн.

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Напомним, в конце 2020 года народные депутаты приняли за основу законопроект, который предлагает увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности до почти 6 тысяч гривен.