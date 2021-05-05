Штрафы до 17 тысяч гривен и лишение свободы. Как в Украине хотят наказывать за антисемитизм

Верховная Рада Украины Фото из открытых источников

Также за такие нарушения предусматривается ограничение свободы сроком на 5 лет

Верховной Раде предлагают установить уголовную ответственность за антисемитизм. Соответствующий законопроект №5110 уже получил поддержку комитета по вопросам свободы слова. Об этом говорится на сайте парламента.

В частности, проявления антисемитизма хотят наказывать штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если проявления были сопряжены с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные служебным лицом, это будет грозить штрафом от 500 до 1000 таких минимумов (8500-17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Если проявления антисемитизма совершила организованная группа лиц или они имели тяжкие последствия, за преступление грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет.

Проект закона №5109 дает определение антисемитизма и указывает его основные проявления. Согласно этому проекту проявлениями считаются:

отрицание в праве самоидентификации лиц еврейского происхождения;

призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинение вреда таким лицам, в том числе из-за радикально-идеологических убеждений или экстремистских религиозных взглядов;

высказывание ложных сведений, стереотипных, ненавистнических и озлобляющих заявлений о таких лицах;

публичные высказывания, связанные с осуждением лиц еврейского происхождения как коллективно ответственных за реальные или мнимые правонарушения, совершенные одним лицом или группой лиц независимо от этнического происхождения или вероисповедания;

отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост);

изготовление, распространение каких-либо материалов, содержащих антисемитские высказывания и публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания;

умышленное повреждение или разрушение зданий и других сооружений, принадлежащих евреям, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов) по мотивам антисемитизма;

умышленное повреждение, разрушение или осквернение мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных лицам еврейского происхождения по мотивам антисемитизма;

призывы к антисемитизму.

При этом проявления антисемитизма к лицам нееврейского происхождения, но которые были идентифицированы как таковые, также хотят наказывать.

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Напомним, в Киеве вандал повалил ханукальный светильник, который был установлен на Контрактовой площади к еврейскому празднику Хануки. В итоге правоохранители открыли дело. А мужчине, который совершил акт вандализма, сообщили о подозрении по факту разжигания религиозной вражды и ненависти. Ему грозит до 3 лет заключения.