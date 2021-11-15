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Штрафные баллы: В Украине хотят ввести новые правила за нарушение ПДД

Они уже давно действуют в зарубежных странах

В Украине необходимо ввести систему наложения штрафных баллов за нарушение гражданами правил дорожного движения (ПДД). Об этом "Укринформу" заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"По вопросу введения штрафных баллов - то есть той положительной практики, которую уже имеют зарубежные страны и которая доказывает свою эффективность или уже доказала, мы должны также ввести у нас. И сейчас мы разрабатываем законопроект, который будет предложен именно законодательному органу государства для рассмотрения и принятия, чтобы мы могли усилить не только контроль, но и профилактику совершения правонарушений", - отметил он.

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Как сообщалось ранее, в Украине с 1 ноября этого года ввели новые правила дорожного движения.

А одним из самых существенных изменений для водителей стало ограничение скорости за пределами населенных пунктов, которое регулируется шириной разметки.

Кроме того, на дорогах Украины с 3 ноября заработали еще 18 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

В частности новые камеры появились на дорогах Одессы, Херсона, Хмельницкого и Запорожской области.

 

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