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Штамм Omicron зафиксировали в 11 странах Евросоюза

Anadolu Agency

Также сообщалось о ряде вероятных случаев со всего европейского региона, но они еще исследуются

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваемости (ECDC) сообщил, что по состоянию на 30 ноября в 11 странах ЕС и Европейской экономической зоны зафиксировали 44 случая нового штамма коронавируса Omicron. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление органа ЕС.

Отмечается, что случаи штамма зафиксировали в Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Франции (Реюньон), Германии, Италии, Нидерландах, Португалии, Испании и Швеции.

Также сообщалось о ряде вероятных случаев со всего европейского региона, но они еще исследуются.

Как отметили в ECDC, большинство подтвержденных случаев имеют историю поездок до африканских стран, причем некоторые заражены лица летали с пересадками в другие пункты назначения между Африкой и Европой.

Все случаи, о которых есть информация, были либо бессимптомными, либо имели легкие симптомы. Сейчас среди этих случаев не зарегистрировано ни одного тяжелого случая, или смерти.

За пределами ЕС/ЕЭЗ случаи нового штамма зафиксировали в девяти странах - Австралии, Ботсване, Канаде, Гонконге, Израиле, Японии, Южной Африке, Швейцарии и Великобритании.

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Напомним, ранее британские ученые обнаружили новый вариант COVID-19, еще более опасный, чем предыдущие, и устойчивый к вакцинам.

Кроме того, в европейские страны, которые останавливают авиасообщение или запрещают въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Позже, в Израиле утвердили новые карантинные ограничения для предотвращения распространения нового "Омикрон"-штамма коронавирус и закрыли свои границы на две недели. Известно, что Министерство здравоохранения Израиля уже подтвердило один случай варианта Omicron COVID-19 и сообщило о семи подозрениях нового штамма.

 

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