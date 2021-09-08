Штамм "Дельта" зафиксировали минимум в 174 странах мира, - ВОЗ

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Как известно, первые случаи заражения этим штаммом обнаружили в Индии

Штамм коронавируса "Дельта", впервые обнаруженный в Индии, зафиксировали по меньшей мере в 174 странах мира. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения.

Как отмечается, штамм коронавируса "Альфа" (известен как "британский") зафиксировали в 194 странах и территориях, "Бета" (из Южной Африки) - в 141 стране и территории, вариант "Гамма" (из Бразилии) - в 92.

"За последнюю неделю (30 августа - 5 сентября) в мире зарегистрировано 4 471 946 случаев заболевания на COVID-19", - сообщили в ВОЗ.

Тем не менее, на прошлой неделе регионы Африки, Юго-Восточной Азии и Восточного Средиземноморья сообщили об уменьшении числа новых случаев, а регионы Европы и западной части Тихого океана - о подобной тенденции.

Кроме этого, в регионах Северной и Южной Америки на 19% выросло количество новых случаев заболевания на коронавирус.

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Напомним, что ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир перешел на плато по заболеваемости COVID-19. По словам эксперта, ежедневно в мире регистрируется около 4,5 млн случаев заражения коронавирусом и почти 72-78 тыс. летальных случаев.