Штамм "Дельта" вытеснит все остальные разновидности коронавируса через месяц-два, – Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

По словам Ляшко, сейчас приоритетная подготовка – вакцинировать от COVID-19 как можно больше населения

Штамм коронавирусной болезни "Дельта" к концу лета вытеснит все остальные разновидности недуга. Такой прогноз сделал министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает телеграм-канал "Коронавирус в регионах".

"В Украине есть штамм "Дельта" – как и многие другие штаммы. У коронавируса уже есть более 12 000 мутаций. Еще месяц-два – и штамм "Дельта" вытеснит другие штаммы", – отметил он.

По словам Ляшко, сейчас приоритетная подготовка – вакцинировать от COVID-19 как можно больше населения.

Министр отметил, что в странах, где сейчас бушует штамм "Дельта", довольно низкий показатель госпитализации людей, которые были дважды вакцинированы. Поэтому еще раз призвал украинцев вакцинироваться, и не искать какую – то конкретную вакцину, поскольку "лучшая вакцина – это та, которая введена в организм и уже работает".

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К слову, по данным Минздрава, с начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 4 098 648. Из них получили 1 дозу – 2 667 521 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 431 127 человек (из них двое человек получили 1 дозу за рубежом).

Напомним, сейчас в Украине официально было зарегистрировано четыре случая заболевания коронавирусом штаммом "Дельта".