Штамм "Дельта" фактически вытеснил остальные варианты COVID-19, – ВОЗ

РИА Новости

Остальные угрожающие штаммы - "Альфа", "Бета " и" Гамма " – составляют менее 1%

Штамм COVID-19 "Дельта" сейчас фиксируют в образцах 99% больных во всем мире. Об этом заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения 21 сентября в эфире на Facebook.

Во время исследования большинства образцов, которые берут у больных на COVID-19, ученые фиксируют именно штамм "Дельта". Остальные угрожающие штаммы - "Альфа", "Бета" и "Гамма" – составляют менее 1%.

"Дельта" стал сильнее, еще более заразным и он перехватывает остальных штаммов и вирусов, которые распространяются среди населения", – рассказала Мария Ван Керхове, руководитель группы технических экспертов ВОЗ по вопросам COVID-19.

Штамм "Дельта" на сегодня зарегистрировали в 185 странах мира.

Также Керхове отметила, что организация фиксирует еще пять штаммов вируса, которые вызывают интерес. Впрочем, она перечислила только три из них – "Йота", "Ета" и "Каппа". Их статус понизили от" угрожающего "до"находящегося под наблюдением".

"Это действительно из-за изменений в их распространении, и эти штаммы просто вытесняются другими. Они пока не приживаются", – отметила Мария Ван Керхове.

Ранее американские ученые провели исследование, как штамм коронавируса "Дельта" влияет на детей. Так, непривитых подростков госпитализируют в 10 раз чаще, чем привитых, тогда как процент инфицированных детей с тяжелым течением не изменился.