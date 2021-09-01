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Шмыгаль: В Украине появилась возможность регистрации актов гражданского состояния онлайн

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Подать документы отныне можно будет через портал "Дія"

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране отныне можно регистрировать акты гражданского состояния онлайн. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, подать документы о намерении жениться или оплатить административный сбор за эту услугу теперь можно будет через портал "Дія".

"Все эти изменения направлены на то, чтобы взаимодействие людей с государством проходило максимально удобно и комфортно", - добавил премьер-министр.

Новости по теме: В Минцифре разъяснили, как получить COVID-сертификат в "Дії"

Как сообщалось ранее, Министерство здравоохранения совместно с Министерством цифровой трансформации работают над разделом в приложении "Дія", где граждане смогут дать согласие на посмертное донорство.

Также в Минцифре заявили, что теперь все украинцы могут сгенерировать цифровой COVID-сертификат в "Дія". Для этого необходимо установить последнюю версию приложения из AppStore, Google Play или Huawei AppGallery и авторизоваться удобным способом.

А разрешение на открытие бизнеса на портале "Дія" можно получить за несколько кликов в рамках проекта Е-предприниматель.

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