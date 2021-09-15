Шмыгаль: Растаможить авто можно будет через приложение "Дія"

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Подать необходимые документы и оплатить таможенный сбор теперь можно онлайн

Правительство дало старт реализации экспериментального проекта, при котором можно будет через приложение "Дія" растаможить авто. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По его словам, для десятков тысяч украинцев ввоз авто часто превращался в ограничения, неудобства и затягивания.

"Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", - отметил премьер-министр.

Также он добавил, что оплатить сбор тоже можно будет онлайн.

"Все максимально удобно, просто и без всякой коррупции", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, что ранее Министерство обороны Украины запустило в тестовом режиме цифровой онлайн-сервис "Дія", который позволит призывникам, военнообязанным и резервистам изменить регистрацию места жительства.

Кроме этого, в государственном портале "Дія" стал доступным еще один вид паспорта - небиометрический загранпаспорт, что был издан после 2015 года. В Украине загранпаспортом в "Дія" можно пользоваться, как и обычным внутренним паспортом.