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Шмыгаль: Украина соответствует показателям зеленой зоны по критериям ЕС

Денис Шмыгаль Правительственный портал

Сейчас все области Украины находятся в зеленой зоне

С понедельника, 14 июня, Украина вошла в зеленую зону по показателям заболеваемости COVID-19, установленными в Евросоюзе. Об этом заявил на селекторном совещании премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Офис президента

По словам главы правительства, сейчас показатели заболеваемости COVID-19 достигли самых низких значений за последний год. Так за минувшие сутки, 13 июня, выявлено 420 новых больных коронавирусом. 

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"Все области Украины находятся в зеленой зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также с сегодняшнего дня вошла в зеленую зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", – отметил Денис Шмыгаль.

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Напомним, ранее Европейский совет снял коронавирусные ограничения на путешествия для иностранцев, имеющих сертификаты COVID, отныне они могут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус и самоизоляцию.

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