Шмыгаль сообщил, какие страны Европы признали украинские COVID-сертификаты

Украинский COVID-сертификат признали Венгрия, Греция, Молдова и Турция

Украинский COVID-сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. Министерство иностранных дел Украины продолжает работать над расширением географии действия документа. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству, передает " РБК-Украина ".

"Мы ведем системную работу в направлении признания украинских COVID-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", - отметил глава правительства.

Премьер добавил, что цель ближайшего времени - расширить действие географии сертификатов.

"Этим активно занимается Министерство иностранных дел", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, ранее в Украине начал действовать сертификат о наличии прививки от коронавируса. Это второй документ - ранее выдавали международное свидетельство о вакцинации в бумажном виде. Документ о наличии прививки ввели и в Европейском Союзе. Подробнее о сертификатах и вероятном упрощении пересечения границ, читайте в материале "COVID-сертификаты в Украине и ЕС: Что известно о документах и упростят ли они пересечение границы".

Кроме того, сообщалось, что цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Для поездок за границу они начнут действовать после того, как его признают другие государства.