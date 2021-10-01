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Шмыгаль рассказал о планах запустить ипотеку под 5% для граждан Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

 Правительственный портал

Рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о дальнейших планах по доступной ипотеке. Об этом говорится на сайте "Слуги народа".

В правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продлить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И-для всех", - говорится в сообщении. 

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Напомним, ранее Кабинет министров принял постановление об увеличении уставного капитала АО "Укрфинжилье" на 20 миллиардов гривен.

По расчетам Минфина, 20 тыс. украинских семей, которые получают заработную плату из государственного или местного бюджетов, и внутренне перемещенные лица смогут получить около 8 тыс. ипотечных кредитов для приобретения жилья.

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