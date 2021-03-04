Шмыгаль назвал причину, почему людей с COVID-19 выписывают из больниц

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В стране около 90% коек подключены к кислороду

Премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что в Украине бывают случаи, когда из больниц выписывают COVID-пациентов с кислородной недостаточностью, однако лишь для того, чтобы освободить места для тяжелых пациентов. Об этом он рассказал в интервью изданию "Фокус".

"В Украине около 90% койко-мест обеспечены подачей кислорода. Но вирус распространяется не всегда равномерно. Если мы говорим, что в Украине занята треть мест с кислородом, то в Ивано-Франковской области, в красной зоне - все. В таком случае врачи в первую очередь предоставляют места тем, у кого жизнь зависит от подачи кислорода. Если же угрозы жизни нет, но остаются симптомы, то выписывают, чтобы освободить места для тяжелых пациентов", - отметил глава правительства.

Кроме этого, Шмыгаль отметил, что принимая решение о выписке, врач знает, что несет ответственность за каждого пациента. В ситуациях, когда людям для лечения дома необходим кислород, то здесь очень помогают волонтеры.

"Если же для облегчения ситуации или реабилитации в домашних условиях необходим кислород и в этом помогают волонтеры, низко кланяюсь. Но это не значит, что медики не сделали все, чтобы спасти человека", - добавил премьер.

Напомним, по состоянию на утро 4 марта в Украине подтвердили 1 374 762 случая коронавируса COVID-19, за минувшие сутки заболели 10 057 человек.