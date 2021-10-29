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Школы Черновицкой области с понедельника смогут сами выбирать формат обучения

Фото из открытых источников

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

В Черновицкой области с 1 ноября учебные заведения смогут самостоятельно выбрать дистанционное обучение или продлить каникулы сроком на две недели. Об этом сообщает официальный сайт Черновицкой ОГА.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Департамента образования и науки Черновицкой ОГА, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов принять решение о переходе учреждений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 1 ноября 2021 года", – говорится в документе.

Новости по теме: Школы Киева уйдут на каникулы раньше, чем планировалось: В КГГА назвали дату
 

Напомним, ранее мы писали, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение в школах Львова после завершения каникул. Однако детские сады и в дальнейшем будут работать в очном режиме.

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