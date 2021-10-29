Школы Черновицкой области с понедельника смогут сами выбирать формат обучения

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций

В Черновицкой области с 1 ноября учебные заведения смогут самостоятельно выбрать дистанционное обучение или продлить каникулы сроком на две недели. Об этом сообщает официальный сайт Черновицкой ОГА .

Отмечается, что соответствующее решение было принято на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Департамента образования и науки Черновицкой ОГА, исполнительным комитетам сельских, поселковых, городских советов принять решение о переходе учреждений общего среднего образования на каникулы или организации образовательного процесса с использованием технологий дистанционного обучения сроком на две недели с 1 ноября 2021 года", – говорится в документе.

Напомним, ранее мы писали, что комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение в школах Львова после завершения каникул. Однако детские сады и в дальнейшем будут работать в очном режиме.