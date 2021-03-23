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Школьники уходят на весенние каникулы: В полиции напомнили о правилах безопасности

Фото из открытых источников

Школьникам и родителям напомнили правила поведения в быту, на дорогах и в интернете

Школьники в Украине идут на традиционные весенние каникулы и их безопасность в быту, на дорогах и в интернете, ложится в первую очередь на плечи родителей. Поэтому, в пресс-службе Национальной полиции напомнили основные правила безопасного отдыха как детям, так и взрослым.

Как отмечается, во время прогулок надо:

  • идти по тротуару как можно дальше от проезжей части;
  • переходить дорогу только на зеленый свет светофора или на пешеходном переходе, обозначенном "зеброй";
  • перед переходом посмотреть налево, направо и убедиться, что переход безопасен.

Кроме того, детям следует держаться подальше и избегать разговоров с незнакомыми людьми, особенно, если те ведут себя вызывающе. На их приглашение прогуляться или пойти в какое-то место нужно отвечать отказом.

В быту нужно быть осторожными:

  • детям при пользовании газом и электроприборами;
  • взрослым не допускать игры с огнем, со спичками и легковоспламеняющимися веществами; подальше от детей держать ножи, ножницы и иголки.

Относительно интернета - то здесь, прежде всего, важно донести детям, что нельзя предоставлять личную информацию незнакомцам. Речь идет о домашнем адресе, номере домашнего телефона, рабочем адресе родителей, их номере телефона, названии и адресе школы. Нельзя отправлять им свои фото, открывать сообщения и интернет-ссылки непонятного содержания.

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Ранее сообщалось, что Министерство образования и науки и Министерство здравоохранения рекомендовали усилить карантинные мероприятия в учреждениях средней и высшего образования. В частности, ведомства советовали переводить на дистанционное обучение учеников 5-11 классов и продлить при необходимости каникулы в школах.

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