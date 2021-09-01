Шкарлет: Победителям конкурсов Яцика и Шевченко увеличат президентские стипендии

Сергей Шкарлет Mind

Они вырастут в 1,5 раза для высшего и специального образования и в 2,5 раза – для профессионального

В Украине увеличат размер президентских стипендий победителям Международного конкурса по украинскому языку имени Петра Яцика и международного языково-литературного конкурса учащейся и студенческой молодежи имени Тараса Шевченко. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram.

По его словам, с 1 января 2022 года академические и именные стипендии соискателей высшего и профессионального образования вырастут. Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина.

"Последний раз увеличение размеров академических стипендий имело место в 2017 году. Я благодарю коллег за поддержку инициативы МОН и понимание того, насколько важно поддерживать талантливую украинскую молодежь", - отметил министр.

Как известно, академические стипендии соискателей высшего и профессионального образования вырастут более чем в 1,5 раза, профессионального (профессионально-технического) образования - более чем в 2,5 раза.

"Это важный шаг навстречу студентам, который должен еще больше мотивировать их учиться и достигать научно-образовательных вершин", - добавил Шкарлет.

Напомним, что ранее на заседании Кабмина поддержали решение о введении изменений в размеры стипендиального обеспечения учащихся учреждений профессионального образования, студентов учреждений профессионального и высшего образования. Последнее поднятие размеров стипендий студентам было в 2017 году.