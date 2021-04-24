Шарий об ограничениях для "112 Украина", NewsOne и ZIK: Частная компания YouTube не должна лезть в политику

Анатолий Шарий 112.UA

Частная компания YouTube не должна лезть в политику, а если она это делает, то это - опасный прецедент, поскольку в разных странах могут сразу же заявить, что им мешают те или другие телеканалы.

Об этом в эфире на телеканале "Перший Незалежний" во время включения заявил лидер политической силы "Партия Шария" Анатолий Шарий.

Политик, комментируя ограничение платформой YouTube вещания трех украинских телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK, отметил, что YouTube должен был предоставить соответствующие объяснения своих действий.

"Потому что фишка тут такая: YouTube - это частная компания, но частная компания не лезет в политику, и если начинают лезть в политику - это опаснейший прецедент, потому что Китай может сразу же заявить, что его государству мешают вот эти вот каналы, Арабские Эмираты могут заявить - вот эти вот каналы. А Российская Федерация не может? Но фишка в том, что Российская Федерация до такого не додумалась и на территории РФ без проблем вещает Навальный, рассказывающий о том, какая там несвобода. За несвободой пожалуйте в Украину", - сказал Анатолий Шарий.

Политик акцентировал, что позиция YouTube в этой ситуации является странной.

"Здесь очень странная и для меня пока что необъяснимая позиция YouTube, потому что если у кого-то будет стальная воля, скажем так, и кто-то не будет прогибаться, то в суде можно добиться колоссальных результатов. В том же американском суде. Я понимаю, что только на территории Калифорнии и так далее, да где угодно можно судиться и получить результат, потому что то, что мы сейчас видим, - это крайне странно. Не было ни решения суда... Даже если бы было решение суда, какая разница? Нигде не указано в правилах Google, что человек, осужденный по суду, его каналы, и еще надо доказать, что это его каналы, не могут где-то вещать. Это крайне странная позиция", - подчеркнул Анатолий Шарий.

Политик добавил, что его канал блокировали трижды, однако он его восстанавливал, поскольку не сдавался и отстаивал свою позицию в судах. Анатолий Шарий подчеркнул, что руководству трех телеканалов "112 Украина", NewsOne, ZIK следует действовать аналогично и не идти на уступки действующей украинской власти.

Напомним, ранее "Перший Незалежний" расширил свое вещание еще на три YouTube-площадки и призвал всех распространять трансляцию телеканала на своих YouTube-аккаунтах.

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Онлайн-трансляция:

Отметим, что ряд пользователей из Украины столкнулись с недоступностью YouTube-каналов "112 Украина", NewsOne и ZiK. Это связано с тем, что YouTube лишил украинских пользователей доступа к этим каналам из-за ежедневных запросов от Офиса президента Украины.