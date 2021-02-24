Сейчас истерически ищут добровольцев, – Кушнир о COVID-вакцинации

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Украинцы хотят вакцинироваться препаратами с доказанной эффективностью и наименьшим количеством побочных действий, отметила эксперт

90% украинских медиков отказываются вакцинироваться от коронавируса индийской вакциной Covishield, и звезды, которым даже предлагали деньги в Офисе президента, чтобы они стали лицом кампании по вакцинации, отказались от этого.

Об этом во время совместного эфира трех телеканалов – ZIK, NewsOne и "112 Украина" – заявила политический эксперт Светлана Кушнир.

Гостья студии, комментируя прибытие в Украину индийской вакцины от коронавируса, отметила, что еще нужно найти 3 тысячи добровольцев, которые согласились бы вакцинироваться препаратом Covishield.

"Надо еще найти те 3 тысячи добровольцев, которые сейчас ее уколят. Знаем, что 90% наших медиков сказали, что они вакцинироваться именно этим препаратом не будут, ну, и сейчас, пожалуй, истерично ищут. Селебрити, которым даже предлагали деньги в Офисе президента, чтобы они стали лицом кампании по вакцинации, отказались... Все отказались, понимая, что хочется все же прививаться теми вакцинами, где эффективность уже доказана и где будет меньше всего побочных эффектов. А если мы вспомним, что эту вакцину Covishield наше министерство здравоохранения зарегистрировало просто в таком супер-экстренном порядке даже раньше, чем Pfizer и AstraZeneca, которые подали чуть раньше, чем индийские производители, документы для регистрации", – сказала Светлана Кушнир.

Напомним, 23 февраля в "Борисполь" прибыла первая партия вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield) производителя Serum Institute India.

Украина стала единственной европейской страной, которая закупила CoviShield в Индии. Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшельские острова, Мьянма и Непал получили этот препарат бесплатно.

Как сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, в Украине 24 февраля начнется вакцинация населения от коронавируса. В первую очередь прививки получат медики, оказывающие помощь больным COVID-19.