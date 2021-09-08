Северная Македония изменила правила въезда в страну: Какие документы нужны

Для пересечения границы необходимо иметь COVID-документы

Северная Македония изменила правила въезда в страну. Об этом сообщил туристический портал при Министерстве иностранных дел Украины Tripadvisor.

Как отмечается, теперь при въезде в Северную Македонию необходимо предоставить один из следующих документов:

сертификат о полной вакцинации;

сертификат о выздоровлении (за последние 45 дней);

отрицательный ПЦР-тест (за 72 часа);

отрицательный тест на антиген (за 48 часов).

Однако, наличие указанных документов не распространяется на несовершеннолетних.

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Напомним, что ранее вступили в силу новые правила въезда в Молдову из-за распространения коронавируса. Граждане, которые не будут иметь необходимых документов, должны провести две недели в изоляции.

Италия заявила про открытие границ для украинцев. Однако сейчас для того, чтобы беспрепятственно путешествовать по стране, туристам необходимо предъявить сертификат COVID-вакцинации.

Позже, Албания изменила правила въезда в страну для иностранных туристов, в том числе граждан Украины.