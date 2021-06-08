В МВД предупредили украинцев о возможности перебоев в выдаче водительских прав

Водительские права

Неудобства возможны в связи с перебоями в поставке бланковой продукции. Возобновление изготовления бланков свидетельств планируется ориентировочно через 2 дня

В сервисных центрах МВД в связи с перебоями в поставке бланков возможно временное прекращение предоставления административных услуг по выдаче водительского удостоверения. Об этом сообщается в объявлении на сайте Главного сервисного центра Министерства внутренних дел.

"В связи с перебоями в поставке бланковой продукции возможно временное прекращение предоставления административных услуг по регистрации/перерегистрации транспортных средств и выдаче водительского удостоверения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации госпредприятия "Полиграфический комбинат "Украина", восстановление и изготовление бланков свидетельств о регистрации транспортных средств планируется ориентировочно через 2 дня.

Напомним, ранее МВД обновило правила выдачи автомобильных номеров. Каждый сервисный центр МВД будет выдавать на транспортные средства, независимо от места прописки владельца, номерные знаки только своей области.