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Сертификат о вакцинации теперь можно скачать с "Дії" прямо на смартфон

Фото из открытых источников

Документ будет храниться в памяти смартфона в формате PDF

Сертификат о вакцинации от коронавируса можно теперь скачать из приложения "Дія" прямо на смартфон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как отмечается, документ будет храниться в памяти смартфона в формате PDF.

"Сделали это для вашего удобства, так как посещения центров массовой вакцинации, общение с пользователями показало, что многие все равно дополнительно скачивает сертификат с портала, делает скриншоты QR. Теперь в несколько кликов можете это сделать в приложении", - написал он.

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Как сообщалось ранее, в Украине отныне нужно обязательно считывать сертификаты вакцинации от коронавируса через приложение "Дія". Кабинет Министров ввел штрафы за нарушения. Денежное наказание за ненадлежащую проверку составит от 34 до 170 тысяч гривен.

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