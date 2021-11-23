Сериал "Игра в кальмара" подвинули с первого места на Netflix

Новый минисериал из Южной Кореи под названием "Зов ада" The Guardian

"Зов ада" занял первое место в более 80-х странах в течение 24 часов после его премьеры

Новый минисериал из Южной Кореи под названием "Зов ада" (Hellbound) сместил с первого места самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе Netflix "Игру в кальмара". Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, шестисерийный минисериал кинорежиссера Йон Сан Хо занял первое место в более 80-х странах в течение 24 часов после его премьеры на Netflix 20 ноября.

Известно, что по сюжету сериала "Зов ада" демоны внезапно появляются на Земле, чтобы забрать грешников в ад. Это вызывает вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма среди людей.

Минисериал "игра в кальмара" после премьеры на Netflix 19 сентября этого года в течение 46 дней возглавлял рейтинг самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе. Около 142 млн домохозяйств из 90 стран уже посмотрели этот минисериал.

Как сообщалось ранее, общее количество людей, имеющих подписку на стриминговый сервис Netflix, превысила 214 миллионов. Отмечается, что такой рост объясняется количеством громких релизов, в том числе южнокорейским сериалом "Игра в кальмара", который стал самым большим количеством просмотров шоу за историю сервиса.