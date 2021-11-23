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Сериал "Игра в кальмара" подвинули с первого места на Netflix

Новый минисериал из Южной Кореи под названием "Зов ада" The Guardian

"Зов ада" занял первое место в более 80-х странах в течение 24 часов после его премьеры

Новый минисериал из Южной Кореи под названием "Зов ада" (Hellbound) сместил с первого места самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе Netflix "Игру в кальмара". Об этом сообщает The Guardian.

Как отмечается, шестисерийный минисериал кинорежиссера Йон Сан Хо занял первое место в более 80-х странах в течение 24 часов после его премьеры на Netflix 20 ноября.

Известно, что по сюжету сериала "Зов ада" демоны внезапно появляются на Земле, чтобы забрать грешников в ад. Это вызывает вспышку общественной истерии и религиозного фанатизма среди людей.

Минисериал "игра в кальмара" после премьеры на Netflix 19 сентября этого года в течение 46 дней возглавлял рейтинг самых популярных сериалов в мире на стриминговой платформе. Около 142 млн домохозяйств из 90 стран уже посмотрели этот минисериал.

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Как сообщалось ранее, общее количество людей, имеющих подписку на стриминговый сервис Netflix, превысила 214 миллионов. Отмечается, что такой рост объясняется количеством громких релизов, в том числе южнокорейским сериалом "Игра в кальмара", который стал самым большим количеством просмотров шоу за историю сервиса.

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